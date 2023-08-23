Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

İLK 11'LER:



MOLDE: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

2. ELEMEDEN BAŞLADI

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan Galatasaray, 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle Norveç kafilesine dahil edilmeyen Wilfried Zaha ve UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech de bu maçta oynamayacak.

TETE'NİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin lisansı çıktı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine maç kadrosuna eklendi. Tete, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Molde karşısında forma giyebilecek.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI ICARDI

Galatasaray, sezona iyi başlayan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını 4 resmi müsabakada terleten Arjantinli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı.

AVRUPA'DA GOL YÜKÜ HALİL VE MERTENS'TE

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkati çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu.

Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u ise Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, bu sezon 6 resmi müsabakada 9 gol atarken, Icardi 3, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

MIDTSJO VATANDAŞLARININ ÖNÜNDE

Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ülkesinde vatandaşlarının önünde sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu. Norveç Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez de Norveç Kupası'nı kazanan tecrübeli futbolcu, Molde'ye karşı 9 maçta forma giydi.

Söz konusu maçların 5'inden galibiyetle ayrılan Midtsjö, 1 beraberlik, 3 de yenilgi gördü. Norveçli milli futbolcu, Molde müsabakalarında 2 kez de gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DA 307. MÜCADELE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 307. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

31. ELEME MAÇI OLACAK

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

5. KEZ NORVEÇ EKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak.

Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg, UEFA Kupası'nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonunda A Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık mağlubiyet, 3-1'lik galibiyet aldı.

SON 16 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON 8 DEPLASMANDA YENİLGİ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 5 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.