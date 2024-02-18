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Spor

CANLI ANLATIM: Pendikspor-Trabzonspor

Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor bugün deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Şubat 2024 Pazar 15:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Pendikspor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen.

Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan bordo-mavililer, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Fernandez, Meunier, Eren, Denswil, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.

PENDİKSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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