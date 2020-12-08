UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
İLK 11'LER
PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar.
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen
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PSG 0-0 Başakşehir
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