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Spor

CANLI ANLATIM! PSG - Başakşehir

Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 6. haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir Fransa'nın PSG ekibine konuk oluyor.

08 Aralık 2020 Salı 21:53 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:53
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

İLK 11'LER

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen

CANLI SKOR

PSG 0-0 Başakşehir

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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