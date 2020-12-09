09 Aralık 2020 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:59

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

İLK 11'LER

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen

CANLI SKOR

PSG 0-0 Başakşehir

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Fransa'da ilk düdük çaldı.

1' Maçın başında PSG'nin Neymar'la sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

7' Ceza sahasında çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Mbappe'nin çevirdiği topta savunmadan seken top Parades'in önüne düştü. Oyuncunun vuruşunda şut yandan auta gitti

12' Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

13' Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette.

13' Başakşehir kulübesinin önündeki gerginlik devam ediyor. Tüm oyuncular, Başakşehir yedek kulübesi ve Hakem Ovidiu Hategan şu an o bölgede.

15' Teknik Direktör Okan Buruk ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı bir söylemde bulunduğunu anlatmaya çalışıyor.

20' BAŞAKŞEHİR MAÇTAN ÇEKİLİYOR! Başakşehirli futbolcular, 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğunu öne sürerek maçtan çekildi. Tüm futbolcular soyunma odasına gitti.

20' Şu an sahada hiç kimse kalmadı.

20' Maçla ilgili kararın 10 dakika içinde verileceği belirtiliyor.

20' PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de tribünden soyunma odasına indi.

NOT: Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalın ardından sahaya çıkmama kararı almıştı. Karşılaşma çarşamba günü (bugün) yeni bir hakem ekibiyle saat 20:55'te kaldığı dakikadan devam ediyor. Futbolcular ve teknik heyet maç için tekrardan stada ulaştı...

14' 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle iki takımın sahaya çıkmama kararı almasının ardından ertelenen PSG - Başakşehir maçı, 14. dakikadan itibaren 20:55'te tekrar başladı.

