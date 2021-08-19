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Spor

CANLI ANLATIM! Randers-Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Randers deplasmanına konuk oluyor.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:06
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Danimarka temsilcisi Randers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya)

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed

RANDERS: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

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