Danimarka temsilcisi Randers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Cepheus Park Randers
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado, Jose Maria Sanchez (İspanya)
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed
RANDERS: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho