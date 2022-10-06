UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Letonya'nın Rigas FS takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetiyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

EKSİKLER



Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Rigas'ta kart cezalısı Viktors Morozs kadroda yer alamayacak.

LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

TÜRK TAKIMLARINA GALİBİYETİ YOK



Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan Rigas FS takımı, Türk takımlarına karşı galibiyet alamadı.

Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlikl sonrası ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER:

RIGAS SKOLA: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Emerson, Ilic.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka.

RIGAS SKOLA 0-0 BAŞAKŞEHİR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: