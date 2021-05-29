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Spor

CANLI ANLATIM! Şampiyonlar Ligi'nde final: Manchester City - Chelsea

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea Portekiz'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını, star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:12 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayımlanacak.

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İLK 11'LER

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan; Mahrez, Foden, Sterling

CHELSEA: Mendy; Thiago Silva, Rüdiger Azpilicueta; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Werner, Havertz

SAAT: 22:00

STAT: Dragao (Ejder) - Portekiz

HAKEM: Mateu Lahoz

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