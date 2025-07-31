Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Karşılaşma, HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro, Marlon, Ocheretko, Pedrinho, Alisson, Kevin, Elias

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Rafa, Joao, Muçi, Abraham

İLK MAÇTAKİ OYUN VE SKOR MORALLERİ BOZDU

Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

KAMP KADROSU

Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer süreci devam eden Gedson Fernandes'in yanı sıra, Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu yer almadı.

Polonya kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ BELLİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ın rövanş öncesi rakibi belli oldu.

Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde Rangers'a Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.