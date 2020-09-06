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Spor

CANLI ANLATIM! Sırbistan - Türkiye! Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan'ın konuğu oluyor. Milliler karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken teknik direktör Şenol Güneş Macaristan maçından sonra ilk 11 tercihinde değişiklilere gitti. Peki Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

06 Eylül 2020 Pazar 20:48 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 20:49
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye, Sırbistan'ın konuğu oluyor. Millilerimiz grupta ilk karşılaşmayı Macaristan karşısında kaybetmişti. Peki, Sırbistan Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maça dair ayrıntılı bilgiler..

Milli maç Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak ve maç TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

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