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Spor

CANLI ANLATIM! Sivasspor - Ballkani

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. maçında evinde Ballkani'yi konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Ekim 2022 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Sivasspor - Ballkani
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Demir Grup Sivaspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi ağırlıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera'nın yardımcılığını yapacak. Mücadeleyi TV8,5 ve Exxen canlı yayınlayacak.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve Slavia Prag'ın 4'er, CFR Cluj ile Kosova temsilcisi Ballkani'nin 1'er puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlıkları süren Leke James ile Ahmed Musa karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rıza Çalımbay'ın 27. Avrupa maçı

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinin 27. Avrupa kupası maçına çıkıyor.

Çalımbay Sivasspor'un yanı sıra Denizlispor ve Beşiktaş'ın başındayken de Avrupa kupalarında takım çalıştırmıştı.

AVRUPA'DA 24. MAÇ

Avrupa kupalarında daha önce 24 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.

Sivasspor Konferans Ligi'ne nasıl geldi?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Gradel, Yatabare.

BALLKANI: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

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