Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başlıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.EKSİKLER
Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumu maç saatinde belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare maç kadrosuna alınmadı.
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro