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Spor

CANLI ANLATIM: Sivasspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skoru ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Sivasspor-Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başlıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

EKSİKLER

Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumu maç saatinde belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare maç kadrosuna alınmadı.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro

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