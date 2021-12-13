13 Aralık 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:01

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapıyor.

MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMU

Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

GALATASARAY'IN 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK, 2 SORU İŞARETİ

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

30 MAÇTA 19 KEZ GALATASARAY

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

SİVAS'TA 15 MAÇ: HER ŞEY EŞİT

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

SİVASSPOR 0-0 GALATASARAY (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: