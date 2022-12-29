Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

EKSİKLER

Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross'un sakatlıkları, Lucas Torreira'nın da sarı kart cezası bulunuyor. Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

(SİVASSPOR) Sakatlıkları nedeniyle; Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye, Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.