İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9923
  • EURO
    33,0833
  • ALTIN
    1961.04
  • BIST100
    7899.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM: Sivasspor-Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

11 Ocak 2024 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Sivasspor-Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaaddin, Uğur, Charisis, Hakan, Roman, Barrow, Koita.

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Zaha, Halil

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.

Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.