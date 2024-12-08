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Spor

CANLI ANLATIM: Sivasspor-Galatasaray

Fenerbahçe ile puan farkını açmak isteyen Galatasaray bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistikleri star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

8 Aralık 2024 Pazar 14:33 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Sivasspor-Galatasaray
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İLK 11'LER

Sivasspor :Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj.

Galatasaray: Muslera, Berkan, Davinson, Metehan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

G.SARAY SAVUNMASINDA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

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