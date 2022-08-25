UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Sivasspor - Malmö mücadelesini TRT Spor canlı yayınlayacak.

Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

22. AVRUPA MAÇI



Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 22. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarında daha önce 21 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 12 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'UN AVRUPA MACERASI



Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James.

MALMÖ: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christansen, Birmancevic, Thelin.