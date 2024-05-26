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Spor

CANLI ANLATIM | Süper Lig'de son hafta heyecanı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonu belli edecek maçlar saat 19.00'da aynı anda başlayacak. Maçların canlı skorlarını ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Mayıs 2024 Pazar 17:50 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM | Süper Lig'de son hafta heyecanı
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Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte karşılaşmaların detayları ve istatistikleri...

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

KONYASPOR-GALATASARAY

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou

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