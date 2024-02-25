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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Adana Demirspor

Trabzonspor bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Şubat 2024 Pazar 15:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Adana Demirspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak.

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Adana Demirspor: Magomedaliev, Semih, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

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