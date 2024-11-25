Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Cihan, Banza

Adana Demirspor XI: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Jovan Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

OKAY YOKUŞLU DA SAKATLANDI

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi