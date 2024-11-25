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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Adana Demirspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Kasım 2024 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Adana Demirspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor XI: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Cihan, Banza

Adana Demirspor XI: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Jovan Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

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