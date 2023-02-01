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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

1 Şubat 2023 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Antalyaspor
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Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

Antalyaspor XI: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

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