İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0449
  • EURO
    29,6327
  • ALTIN
    1663.41
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Antalyaspor

2023-2024 Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skoru ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

11 Ağustos 2023 Cuma 20:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Antalyaspor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

76. KARŞILAŞMA

2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti.

İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.