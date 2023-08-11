Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti.

İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi