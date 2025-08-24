Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Tim Jabol, Okay, Olaigbe, Onuachu, Agusto

Antalyaspor: Abdullah, Van De Streek, Veysel, Dzhikia, Paal, Bünyamin, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Storm, Cvancara

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

TRABZONSPOR SAHASINDA BARİZ ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.

En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.