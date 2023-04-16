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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Beşiktaş

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Nisan 2023 Pazar 19:30 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Beşiktaş
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

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