Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheriro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, GökdenizZiraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.