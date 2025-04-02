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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Bodrum FK

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Bodrum FK
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheriro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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