Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Mario Gomez

Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne