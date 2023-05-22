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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Fatih Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Mario Gomez

Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne

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