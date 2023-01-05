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Spor

CANLI ANLATIM-Trabzonspor-Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde bir başka Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlayacak.

5 Ocak 2023 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM-Trabzonspor-Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek. Müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık görev alacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Tuğberk Curbay ile Murat Altan üstlenecek. Trabzonspor - Giresunspor maçı 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karagümrük'e 4-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Serginho, Bajic.

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