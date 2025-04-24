Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Maçın 90 dakikasının berabere tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Yarı finalde tur atlayan takım finalde, Konyaspor'u eleyen Galatasaray'ın rakibi olacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Göztepe: Arda, Nazım Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Tijanic, Dennis, Emerson, Romulo.



TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan, takımda yer alamayacak.

GÖZ-GÖZ'DE EKSİK ÇOK

Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren golcü Juan, orta saha Miroshi ve Solet, stoperler Koray ve Bokele ile sol bek Djalma mücadelede forma giyemeyecek.

BU SEZON LİGDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor'u 2-1 yendi, Trabzon'daki randevu 1-1 berabere bitti.

KUPADA DÖRDÜNCÜ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası'nda ilk olarak 1975-76 sezonunda karşı karşıya geldi. İzmir'deki ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor sahasındaki ikinci maçı da 2-0 galip tamamlayarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. Trabzonspor ile Göztepe 15 Aralık 1999 yılında ikinci kez birbirlerine rakip olarak 3'üncü turda karşılaştı. Hami Mandıralı'nın 3 golle hat-trick yaptığı karşılaşmadan bordo-mavililer 3-0 galip ayrılarak bir üst tura çıkan takım olmuştu. İki takım üçüncü kez birbirlerine 1984 tarihinde yeniden rakip oldu. 12 Aralık 1984 tarihinde İzmir'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermiş, 16 Aralık 1984 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavili takım 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen takım olmuştu.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bugüne kadar 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazandı. Son şampiyonluğunu ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti.

Trabzonspor; Beşiktaş (2 kez), Gençlerbirliği (2 kez), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı oynadığı finallerde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

GÖZTEPE, 55 YIL SONRA FİNAL HEDEFLİYOR

49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe, Trabzonspor'u saf dışı bırakırsa 55 yıl sonra finale çıkıp kupa kazanma fırsatı kazanacak.