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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Hatayspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Hatayspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundsstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar

Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

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