Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundsstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.