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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçın canlı skoru ve iststistiklerine star.com.tr'den ulşabilirsiniz.

1 Eylül 2023 Cuma 20:19 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren Kasımpaşa karşısında forma giyemiyor.

29. randevu

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu maçlardan 13'ünde galibiyet elde ederken 8 maç berabere, 7 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmalarda Trabzonspor'un 47 golüne karşılık Kasımpaşa ise 35 gol kaydetti.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Erdem, Fall.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Mehmet Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis.

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