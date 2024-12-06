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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Aralık 2024 Cuma 18:26 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kasımpaşa
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar, Batagov, Malheiro, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visça, Draguş, Banza

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Aytaç, Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü yitiren Trabzonspor ise 15 puan ve averajla 12. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

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