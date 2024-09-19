Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ MAÇINDA

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında ikinci maçına çıkacak. Bordo-mavililer Güneş'le çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK GALİBİYET HESAPLARI

Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Kayserispor da ilk galibiyetini Trabzon'da almak istiyor. Burak Yılmaz'ın ekibi ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.