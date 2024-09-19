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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kayserispor

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Fırtına, bu sezon ligdeki ilk galibiyeti almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Eylül 2024 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Kayserispor
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Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ MAÇINDA

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında ikinci maçına çıkacak. Bordo-mavililer Güneş'le çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK GALİBİYET HESAPLARI

Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Kayserispor da ilk galibiyetini Trabzon'da almak istiyor. Burak Yılmaz'ın ekibi ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

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