Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR'UN SON DURUMU



Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR



Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM SINIRDA



Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor'da 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor'da sınırda bulunan Marc Bartra, Anastasios Bakasetas ve Trezeguet Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor'da ise sakatlığı devam eden Endri Cekici dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Konyaspor'da Adil Demirbağ ve Ahmet Ağaoğlu kart sınırında bulunuyor.

ABDULLAH AVCI'NIN YENİ HEDEFİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik etti. Grubunu 9 puanla 3. tamamlayan ve liderliği 1 puanla kaçıran Bordo-Mavililer, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Şimdi sırada zorlu iki lig maçı var.

Bordo-Mavililer, pazar günü Konyaspor'u Akyazı'da konuk edecek. Sonrasında Ankaragücü deplasmanına gidecek. Avcı, Dünya Kupası arası öncesi oynanacak 2 maçta 6 puan hedefliyor.

Ferencvaros karşılaşmasının ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle ilk yarıdaki oyunumuz çok iyiydi. Kusursuza yakındık. Oyuna hakimdik, rakibe hiç fırsat vermedik. Bu performansı 90 dakikaya yayabilecek kapasitemiz var. Bunu devam ettirip, ligdeki 2 maçımızı da kazanarak araya moralli girelim" ifadelerini kullandı.

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Paz, Soner, Michalak, Bytyqi, Diouf.