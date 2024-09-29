Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak.

Ligde 5 maçta 5 beraberlik alan Bordo-Mavililer, Konyaspor maçından galip ayrılarak ilk galibiyetini almak istiyor.

Mücadele öncesi Trabzonspor 5 puan ile 14, Konyaspor ise 8 puanla ile 8. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

Konyaspor: lowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Serkan Asan, Cihan Çanak, Enis Destan, Umut Bozok ile henüz fiziksel olarak eksikleri bulunan Hüseyin Türkmen'in müsabakada yer alması beklenmiyor. Konyaspor'da ise Boateng, Yasir Subaşı, Calusic ve Yavuz Aygün'ün sakatlıkları bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN GÖZLEMCİSİ DEĞİŞTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin gözlemcisinin değiştiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "29 Eylül Pazar günü Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.