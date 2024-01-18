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Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, evinde Manisa FK'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Ocak 2024 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Manisa FK
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yi ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis

Manisa FK: Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazım Can, Korenica, Gakpa, Mary, Topalli

Kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1'lik sonuçla geçen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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