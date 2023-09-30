Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.

EKSİKLER



Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Pendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Berkay, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Endri Çekici, Halil, Thuram

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞIYOR



Ligde çıkış arayan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Pendikspor, Trabzonspor karşısında üç puan arayacak.

Öte yandan Pendikspor, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de karşılaştığı 63. farklı takım olma özelliğini taşıyor.

PENDİKSPOR İLK GALİBİYET PEŞİNDE



Osman Özköylü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında almaya çalışacak.