UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın dev kulübü Roma'yı ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Karşılaşmayı ATV canlı yayınlayacak.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı.
Roma'da takımın önemli isimlerinden sol bek Spinazzola ile stoper Chris Smalling sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov