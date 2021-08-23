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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor - Sivasspor

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:17
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Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare

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