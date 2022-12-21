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Spor

CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor.

21 Aralık 2022 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Trabzonspor-Yılport Samsunspor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Samsunspor ile karşılaşacak.

Bugün (21.12.2022 Çarşamba) Akyazı Stadında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım olacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Saat 19:00'da oynanacak karşılaşma ASpor'dan Canlı olarak ekranlara gelecek.

İlk 11'ler:

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Gbamin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok.

Yılport Samsunspor XI : Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.

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