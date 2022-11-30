Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Tunus ve Fransa karşı karşıya geliyor.

Education City Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.

Son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçta ise Danimarka'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın diğer tarafı Tunus'ta ise ik maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalmış ve Avustralya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

D Grubu'nun genel görünümü ise şu şekilde; Fransa 6 puan ile 1.sırada bulunuyor. Avustralya 3 puan ile ikinci sırada, sırasıyla puanları eşit olan Danimarka ve Tunus 3. Ve 4. sıraları paylaşıyor.

İlk 11'ler:

TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.

FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Coman, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.