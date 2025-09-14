EuroBasket 2025'te A Milli Basketbol Takımı'mız, final maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabakada rakibini mağlup ederek tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Türkiye - Almanya maçı, Letonya'nın başkenti Riga'da saat 21.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

TÜRKİYE İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA'NIN BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu.

Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.