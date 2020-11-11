A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olacak.
Milli takımımızda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.
HIRVATİSTAN: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.
CANLI SKOR
Türkiye 0-0 Hırvatistan
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)