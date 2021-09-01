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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Eylül 2021 Çarşamba 20:25 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:41
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

GRUPTA SON DURUM

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.

SAAT: 21.45

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Benoit Bastien

YAYIN: TRT 1

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