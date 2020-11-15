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Spor

CANLI ANLATIM! Türkiye - Rusya

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya'yı ağırlıyor.

15 Kasım 2020 Pazar 19:05 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:05
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER 

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.

CANLI SKOR

Türkiye 0-0 Rusya

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