Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

EKSİKLER



Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İKİ TAKIM İLK KEZ



Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY 10, ÜMRANİYE 13. SIRADA



Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

BURUK, 62 YIL SONRA İLK OLMAK İSTİYOR



Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 62 yıl aranın ardından üst üste ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik adam olmak istiyor.

1960 yılında Coşkun Özarı'nın ardından hiç bir yerli teknik adam Süper Lig'in ilk iki deplasman maçını kazanamazken bu başarıyı gösteren en son hoca ise 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard olmuştu.

İLK 11'LER:

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Del Valle, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.