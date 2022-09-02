Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Abdullah Avcı'nın takımına galibiyeti getiren tek golü Trezeguet 60. dakikada kaydetti. Mısırlı yıldız, bu golle bordo-mavili forma altında ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

Trabzonspor ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

TRABZONSPOR ETKİLİ BAŞLADI

Trabzonspor, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. 11. dakikada sol kanattan Bardhi'nin yaptığı ortanın ardından ceza alanı önünde topla buluşan Gbamin yerden sert vurdu, top direğin yanından auta gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra ceza sahası içinde topu alan Trezeguet'in vuruşunu ise kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

DÜŞÜK TEMPO

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık diliminin ardından tempo oldukça düştü. İki takım da istediği net pozisyonları yakalayamadı.

DORUKHAN TOKÖZ SAKATLANDI

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, ilk devrenin son anlarında sakatlık geçirdi. Başarılı futbolcu Valentin Gheorghe ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı. Dorukhan, sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.

ABDULLAH AVCI'DAN İKİ HAMLE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Karadeniz temsilcisinde, sakatlanan Dorukhan ile birlikte Djaniny oyundan çıktı. Stryger Larsen ve yeni transfer Umut Bozok oyuna dahil oldu.

TREZEGUET SİFTAH YAPTI

Trabzonspor, Ümraniyespor'un kilidini Trezeguet ile açtı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Bakasetas ceza sahası dışından şansını denedi. Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtarırken, devam eden pozisyonu iyi takip eden Trezeguet, topu filelere gönderdi.

SERKAN DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un golü esnasında Bakasetas'ın şutunu kurtaran Serkan Kırıntılı, pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Tecrübeli eldiven, 62. dakikada yerini Orkun Özdemir'e bıraktı.

MAREK HAMSIK GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçından bu yana formasından uzak kalan Marek Hamsik, 76. dakikada oyuna girdi. Slovak yıldız, Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu.

GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın kalan dakikaları da başka gol getirmedi ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın yerden sert şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

56. dakikada savunmanın ceza sahası dışına kafayla uzaklaştırdığı topun gelişine Bartra'nın volesinde, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda direk dibinden çeldi.

58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Bettaieb'in şutunda, kaleci Muhammet Taha topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı (Dk. 63 Orkun Özdemir), Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk. 74 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Avounou), Gheorghe (Dk. 78 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 63 Bettaieb)

TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Larsen), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 87 Yusuf Erdoğan), Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Kouassi), Trezeguet, Bardhi (Dk. 76 Hamsik), Djaniny (Dk. 46 Umut Bozok)

GOL: Dk. 60 Trezeguet (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra, Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)