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Spor

CANLI ANLATIM! Ümraniyespor-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Ümraniyespor-Trabzonspor
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Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı saat 20.30'da başlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler belli oldu:

Trabzonspor : Uğurcan , Larsen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Doğucan Haspolat, Hamšík, Bardhi, Trézéguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok

Ümraniyespor : Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani, Kartal Kayra, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.

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