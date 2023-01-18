Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı saat 20.30'da başlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.İlk 11'ler belli oldu:
Trabzonspor : Uğurcan , Larsen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Doğucan Haspolat, Hamšík, Bardhi, Trézéguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok
Ümraniyespor : Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani, Kartal Kayra, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.