Spor

CANLI: Beşiktaş - Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ve istatistiklerini star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz...

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

20. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.

  • Trendyol Süper Lig
  • canlı anlatım
  • maç istatistikleri

Popüler Haberler
