Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturuyor. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Abena, Arda, Kevin, Ogün, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.



Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.

Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda beş oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymiyor.

Beşiktaş'ta izinli olan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almazken, Svensson'da kadroda yer almıyor.

Beşiktaş'ta son üç günde takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman futbolcu, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP FK, 13. RANDEVUDA

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yi kendi sahasında oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de sadece 1 maçta rakibine yenildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.