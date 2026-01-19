Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

MAÇ SAATLER KALA KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş, maça saatler kala Demir Ege'nin kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR'A SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 4 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR: 60. RANDEVU

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.