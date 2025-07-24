Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.

Beşiktaş: Mert Günok, Emiliano Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana.

BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ DÖRT HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

UKRAYNA TAKIMLARIYLA 14 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş, Ukrayna temsilcileriyle 15. kez karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ile de 2 defa olmak üzere toplam 14 kez mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 12 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol gördü.

SHAKHTAR İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Daha önce 14 kez Ukrayna temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ilk defa Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşıyor.